Hamsi ihracatı 2021'in ilk ayında 920 bin dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk ayında 16 ülkeye 920 bin dolarlık hamsi ihracatı yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında 208 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 920 bin 17 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı ayında 310 ton hamsi ihracatı karşılığında 807 bin 635 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden ocak ayında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 14 artış gösterdi.

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"Fransa'ya hamsi ihracatı yüzde 116 arttı"

Fransa, ABD ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk ayında Fransa'ya 371 bin 29 dolar karşılığı 59 ton hamsi ihraç edildi.

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Geçen yılın aynı ayında Fransa'ya 35 ton hamsi ihraç edilerek 171 bin 494 dolar gelir sağlandığı dikkate alındığında, bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 68, değerde de yüzde 116 arttı. Fransa'yı 151 bin 365 dolarla ABD ile 143 bin 345 dolarla Almanya takip etti.

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"Hamsi, su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünümüz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, hamsinin bu yıl küçük kalması nedeniyle getirilen avlanma yasağının tüm sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Bu durumun gelecek dönemde hamsi ihracatına da olumlu yansıyacağını belirten Gürdoğan, bu yıl hamsinin küçük kalması ve dolayısıyla getirilen avlanma yasağı nedeniyle ihracatta önceki dönemlerin hacminin gerisinde kalındığını ifade etti.

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Gürdoğan, hamsinin, su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hamsi için doğru politikaların uygulanarak, yanlış avlanma, çevre kirliği gibi ürünün yetişmesini engelleyen sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması, gerekirse hamsinin yeterli büyüklüğe ulaşması için 1980'li yıllarda olduğu gibi bir sezon boyunca avlanma yasağı uygulanması önem arz ediyor. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, denizlerin kirliliği ve bilinçsiz avlanma gibi sorunların devam etmesi halinde hamsi yok olma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Avlanma yasağı ve kota gibi politikalarla bu durumun önüne geçilmesini talep ediyoruz."

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