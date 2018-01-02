Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira MTV var.

2018 MTV’ye ilişkin tasarı plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Yeni MTV oranları 2018 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşılabiliyor.

İŞTE ARACA GÖRE ÖDENECEK MTV MİKTARI

1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

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1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

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31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TRAFİK TESCİLİ OLAN ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira,

1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira,

1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira,

1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira,

4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.

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