Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
Personel alımıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.
Personel alımıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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