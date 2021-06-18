Ekonomi Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
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Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Harran Üniversitesi.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır.

Personel alımıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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