Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Spor

Aykut Kocaman'ın yeni sol beki Lucas Lima

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima’yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman’ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.