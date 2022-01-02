Ekonomi Harran Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
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Harran Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

Harran Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 29 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Harran Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
Harran Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Araştırma Görevlisi alınacak.

Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacak.

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