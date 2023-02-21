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Ekonomi

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 109 Sözleşmeli Personel alınacak.

06:30 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Harran Üniversitesi.

Harran Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.


Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.


#Basın İlan Kurumu
#Harran Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
2 saat önce
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Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
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