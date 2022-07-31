'Harrani' ekmeklik buğday çeşidi için üretim ve pazarlama hakkı verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Harrani ekmeklik buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 9 Ağustos 2022 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale düzenlenecek.

İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan teknik şartname ile idari şartname kurumdan temin edilebilir.

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