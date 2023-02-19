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Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alım ilanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#Hasan Kalyoncu Üniversitesi
#Öğretim Görevlisi
#Araştırma Görevlisi
4 saat önce
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alım ilanı
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