Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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