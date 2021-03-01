Hasta ve yaşlı bakım elamanı alım ilanı

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü, ''Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda belirtilen kadrolar için aranan şartlar, sözleşme için gerekli bilgiler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz