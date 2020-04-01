Ekonomi Hastanede doktor ve mühendisler 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar
İŞ DÜNYASI GENEL SAĞLIK

Hastanede doktor ve mühendisler 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar

Hastanede doktor ve mühendisler 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için geliştirdikleri 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Haber Merkezi AA
Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.
Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.

Hastanede görevli doktor ve mühendisler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Hastanenin Biyomedikal atölyesindeki atık ve dışarıdan temin ettikleri malzemeleri kullanarak kodlamasını da kendilerinin yaptığı 3D yazıcı geliştirdi.

Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.

İHA

SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3D yazıcıların hastanede görevli doktor ve mühendislerin çalışması sonucu geliştirildiğini söyledi.

İHA

Bir yazıcının günde 10 yüz koruyucu siperlik ürettiğini belirten Çelik, ikinci yazıcı için çalışmaların devam ettiğini, onun da tamamlanmasıyla günlük 20 siperlik üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

İHA

Salgından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

  • "Koronavirüsle mücadelede birçok hastanemiz ve kurumlar korucuyu maske yapıyor. Biz de hastane olarak kendi imkanlarımızla hekim arkadaşlarımızın tasarladığı 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu yazıcı sayesinde kedi siperliklerimizi üretiyoruz. Koronavirüs şüphelisi ya da tanı almış kişiye daha güvenli yaklaşıyoruz. Diğer üreticilerden farkımız sadece ham maddeyi alıyoruz. Yazıcıyı bir yerden siparişle almadık tamamen kendi üretimimiz. 2 yazıcıyla günde ortalama 20 siperlik üretilecek. Bu da hastanemize yetiyor. Öncelikle kendi hastane personelimize üretim yapacağız. Daha sonra talep olduğu takdirde ilçe hastanelerimize, üniversite hastanesine buradan ücretsiz siperlik verebiliriz."

Hastanenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise geliştirdikleri cihazla bir siperlikli maskeyi 3 liraya mal ettiklerini aktarı.

Hastanede geliştirdikleri 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar
FOTOĞRAF 14
Title
Hastanede görevli doktor ve mühendisler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.
Title
Hastanenin Biyomedikal atölyesindeki atık ve dışarıdan temin ettikleri malzemeleri kullanarak kodlamasını da kendilerinin yaptığı 3D yazıcı geliştirdi.
Title
Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.
Title
SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3D yazıcıların hastanede görevli doktor ve mühendislerin çalışması sonucu geliştirildiğini söyledi.
Title
Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.
Title
Bir yazıcının günde 10 yüz koruyucu siperlik ürettiğini belirten Çelik, ikinci yazıcı için çalışmaların devam ettiğini, onun da tamamlanmasıyla günlük 20 siperlik üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Title
Salgından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:
Title
Koronavirüsle mücadelede birçok hastanemiz ve kurumlar korucuyu maske yapıyor. Biz de hastane olarak kendi imkanlarımızla hekim arkadaşlarımızın tasarladığı 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu yazıcı sayesinde kedi siperliklerimizi üretiyoruz. Koronavirüs şüphelisi ya da tanı almış kişiye daha güvenli yaklaşıyoruz. Diğer üreticilerden farkımız sadece ham maddeyi alıyoruz. Yazıcıyı bir yerden siparişle almadık tamamen kendi üretimimiz. 2 yazıcıyla günde ortalama 20 siperlik üretilecek. Bu da hastanemize yetiyor. Öncelikle kendi hastane personelimize üretim yapacağız. Daha sonra talep olduğu takdirde ilçe hastanelerimize, üniversite hastanesine buradan ücretsiz siperlik verebiliriz.
Title
Hastanenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise geliştirdikleri cihazla bir siperlikli maskeyi 3 liraya mal ettiklerini aktarı.
Title
Title
Title
Title
Title
Hastanede geliştirdikleri 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar
Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için geliştirdikleri 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretiyor.


Abone Ol Google News
Dünyayı şaşırtan kargo

Dünyayı şaşırtan kargo

Ezeli düşmanlardan biri diğerine uçak dolusu malzeme gönderdi.
Hastane bitti yol bitmedi

Hastane bitti yol bitmedi

​İBB'nin yarım bıraktığı iş için bakanlık kolları sıvadı.
Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Çin gizlediği rakamları ilk kez açıkladı

Vakaların bir kısmının hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı.
İlginç karar

İlginç karar

​'Koronavirüs' demek artık yasak.
İstanbul'da bugün...

İstanbul'da bugün...

Ne eldiven var ne maske ne de sosyal mesafe...
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Kahvehane değil korona yuvası

Kahvehane değil korona yuvası

Yasağı delen sorumsuzlara polis baskın yaptı.
Bin TL'ler hesapta

Bin TL'ler hesapta

​Bakanlığın yardım paraları ödenmeye başlandı.
Ücretsiz<br>dağıtımı başlıyor

Ücretsiz
dağıtımı başlıyor

Erdoğan duyurdu, 8 üretici harekete geçti.
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

Mane, Senegal'e koronavirüs hastanesi yaptırıyor.
Cehennem gibi

Cehennem gibi

​Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu.
250 milyon TL'ye yaklaştı

250 milyon TL'ye yaklaştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor.
Çeyrek ve<br>gram altın kalmadı

Çeyrek ve
gram altın kalmadı

Darphaneye 'piyasaya altın sür' çağrısı yapıldı.
Yardım kutularında dikkat çeken not

Yardım kutularında dikkat çeken not

​Tıbbi malzemeler Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yola çıktı.
İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

İstanbul'a bir hastane müjdesi daha

​Okmeydanı'ndan sonra bin yataklı Göztepe de bitmek üzere.
Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

Çin'in susturduğu doktor Ai Fen

​Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi.
Kahramanları aradı

Kahramanları aradı

Bir yandan hayat kurtarırken bir yandan risk altındasınız...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.