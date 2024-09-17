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Ekonomi

Hastaya uygulanan teşhis reaktifleri için ithalat denetimi başlıyor

Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri, Ticaret Bakanlığınca ithalat denetimi kapsamına alındı.

09:31 - 17/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri için ithalat denetimi uygulanması kararlaştırıldı.


Resmi Gazetede yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, "hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri" ithalat denetimi kapsamına alındı.


Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler söz konusu denetime tabi tutulacak.


Laboratuvar kullanımları kapsam dışı

Laboratuvarlarda analiz veya ilaç araştırmaları amacıyla kullanılmak amacıyla ithal edilenler ise kapsam dışında olacak.


Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.



#Ticaret Bakanlığı
#Resmi Gazete
#Sağlık Bakanlığı
#teşhis reaktifleri
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