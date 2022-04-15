Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacak.
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