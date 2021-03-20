Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

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Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar: Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum

16 yaşındaki milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan zaferle ayrılarak, uluslararası arenada üst üste 7. şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Sıradaki hedefinin 2024 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak olduğunu vurgulayan Uzunçavdar, "Cumhurbaşkanımız, müsabakalar sonrası vermiş olduğum asker selamı nedeniyle benden bahsederek beni mutlu etmişti. Ben de kendilerine verdiğim sözü tutum ve her çıktığım maçtan şampiyon olarak ayrıldım" dedi.