|
Ekonomi

Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, il genelinde 35 adet Vakıf taşınmazını kiraya verecek.

06:30 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hatay.

Hatay.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 9 Şubat 2023 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 4. kat ihale salonunda saat 09.30'da başlayacak.


Konut, iş yeri, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazlar 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak olup ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedellerine sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsü'nce belirlenen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti sona erecek.


#Basın İlan Kurumu
#Hatay
#İhale
30 dakika önce
default-profile-img
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
Cuma hutbesi: İmanın gereği salih amel güzel ahlâk
Van'da reklam alanları kiraya verilecek
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Yapı denetimine anlık izleme
En kanlı ayın 35 fotoğrafı: İsrail’in bir ay içerisinde katlettiği Filistinlilerin tam listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.