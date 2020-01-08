Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor

Fransız Hava Yolu şirketi Air France, İran ve Irak hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.
Malezya Hava Yolları, yaşanan son gelişmeler nedeniyle tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu.
Singapur Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı.
Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketi ise Londra-Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışından geçecek şekilde değiştirdiğini belirtti.
ABD'den uçuş yasağı
Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığı bildirdi.
FAA'dan yapılan açıklamada, tedbire gerekçe olarak, bölgede artan askeri gerginlik nedeniyle sivil uçakların hedef olmasının önlenmesini gösterdi.
Açıklamada, "Orta Doğu'da artan askeri etkinlik ve siyasi gerilimin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından risk oluşturması nedeniyle kısıtlama tedbirine gerek görülmüştür." ifadesi yer aldı.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları bölgedeki askeri gerginliği tırmandırmıştı.
Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı
Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu.
- Şirketten yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahlarının talep üzerine "tedbiren" değiştirilmesi kararı alındığı ve bu ülkeler üzerinden uçuşların yapılmadığı belirtildi.
Lufthansa, günlük yapılan Frankfurt-Tahran uçuşunun iptal edildiğini ve cumartesi günü planlanan Erbil uçuşunun da yapılmayacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.
Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurmuştu.