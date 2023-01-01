Havacılığın yeni eğitim üssü Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek çalışmalarla Türkiye bölgesel hava eğitim üssü olacak. Pandemi sonrasında Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte havalimanı personelini elinde tutamayan ve havalimanlarında günler süren gecikmelere tanıklık eden havacılık sektörünün ihtiyacını karşılamak içinTürkiye kolları sıvadı. Başarılı havacılık operasyonlarıyla dünyanın ilk 10’unda yer alan Türkiye, bölgesel hava eğitim konusunda da iddiasını ortaya koydu.

14.2 MİLYAR TL’LİK SATIŞ HASILATI HEDEFİNE DOĞRU

Bunun için ilk etapta 540 milyon lira yatırımla 4 havacılık eğitim merkezi kurulması hedeflenirken, bölge ve komşu ülkelerin eğitim talepleri de bu merkezlerde karşılanacak. Havacılıkta dünya markası olan Türkiye, 2023 yılı sonunda ülke çapındaki tüm havalimanlarında toplam 266 milyon 427 bin 648 yolcuya ve 2 milyon 450 bin 707 uçak trafiğine hizmet vermeyi hedeflerken, yıl sonunda yaklaşık 14.2 milyar lira da satış hasılatı olacağı öngörülüyor. Yapılacak yeni çalışmalarla

gelirlerin artırılması hedeflenirken bir yandan da Türkiye’nin bölgesel eğitim üssü olması için çalışmalar hız kazanacak.

3 BİN 121 KURS

Önümüzdeki birkaç yılda yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde 115 bin 989 sertifika düzenlemeyi öngören DHMİ, yıllık eğitim plan verileri ve diğer kurumlara verilen eğitimlere de devam edecek. Bu kapsamda yurt içi ve yurtdışında 3 bin 121 kurs açılması hedeflenirken, kurs ve sertifikalar için 35 milyon lira bütçe ayrıldı. Ayrıca mevzuat çalışmaları tamamlanmış olan uzaktan eğitim yönteminin faaliyete geçirilmesi ile birlikte sertifika ve kurs sayılarında artış olabileceği de düşünülüyor.

EĞİTMEN SAYISI 884’Ü BULDU

DHMİ Havacılık Akademisi bünyesinde bulunan onaylı eğitim programlarının sayısı ile eğitim ve eğitmen yetkilendirme çalışmaları kapsamında yurt dışında bulunan yetkili eğitim kuruluşları vasıtasıyla yetkili eğitmen sayısı artırılırken, mevcutta onaylı eğitim programlarının sayısı 70’e eğitmen sayısı ise 884’e yükseldi. Eğitmen sayısının hızla artırılması da hedeflenirken, hâlihazırda 7 eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde onay aşaması sürüyor.

10 ÜLKEYE EĞİTİM HEDEFİ

DHMİ bünyesinde 2023 yılı sonuna kadar eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim planlamalarının düzenlenmesinde kullanılacak eğitim yazılımının faaliyete geçirilmesi ve DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin projelendirilmesinin tamamlanması hedefleniyor. 540 milyon bütçeyle 4 havacılık eğitim merkezi kurulacak. Böylece, bu yıl 10 komşu ülkeye eğitim verilmesi hedefleniyor.







