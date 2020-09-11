Havacılıkta Türkiye farkı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar yolcu sayısında 2019 yılına göre yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü bu salgını en az etki ile atlatıyor" dedi. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de sivil havacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Dünya sivil havacılık sektörü büyük sıkıntılar yaşıyor ancak salgının başından itibaren yaptığımız düzenlemeler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü, bu salgını en az etki ile atlatıyor."

YOLCU SAYISINDA DÜŞÜŞ %40’I BULDU

Karaismailoğlu, salgının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çekerek, ülke ekonomilerine de büyük tahribatlar yaptığını ifade etti. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirler arası uçuşların da bir dönem durduğunu ve daha sonra ise bazı kısıtlamalarla uçuşların başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Koronavirüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yılsonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu

SIKINTILARI EN AZA İNDİRDİK

Salgının ilk gününden itibaren, tüm sektörlerde olduğu gibi sivil havacılığa yönelik de tedbir aldıklarını ve önemli destekler verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Salgının başladığı ve hava yolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin kayba uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 indirim yaptık. Hava yollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik. Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini erteledik."

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DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik de birçok ödemenin de 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirten Karaismailoğlu, sektöre yönelik desteklerin devam ettiğinin de altını çizdi. Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edilmiştir" dedi.

ADIMLARI ERKENDEN ATTIK

Hava yollarının ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik teknik düzenlemelerin, yaptıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin uzatıldığını anımsattı. SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hava yolu hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020'e kadar yüzde 1'e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verilmiştir” dedi.

İSTANBUL’DAN 27 MİLYON YOLCU HAVALANDI

Bu yılın 8 ayında, İstanbul’daki havalimanlarından 26 milyon 831 bin 852 yolcu seyahat etti. Üç havalimanından iç hatta 96 bin 332, dış hatta 128 bin 587 sefer olmak üzere toplam 224 bin 919 uçuş gerçekleşti. Geçen sene ilk sekiz ayda 467 bin 835 sefer icra edilmişti. 8 aylık dönemde iç hatta 7 milyon 113 bin, dış hatta 3 milyon 482 bin olmak üzere 10 milyon 595 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat etti. İstanbul Havalimanı’ndan ise 5 milyon 217 bin’i iç hatta, 11 milyon 18 bin 973’ü dış hatta olmak üzere 16 milyon 236 bin 730 yolcu hizmet aldı. Atatürk Havalimanı ise sadece özel ve kargo uçuşlarına hizmet verdi.

PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır’a giden Bakan Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır’da devam eden projelerle ilgili şantiye ziyaretlerinde bulunarak incelemelerde bulundu. 18 yılda Diyarbakır’a 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, “Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız” dedi.

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