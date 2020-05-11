Havalimanlarında yeni dönem: Koronavirüs nedeniyle fiziki şartlar değişiyor

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.
Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak. #Covid19FreeAirports pic.twitter.com/baR94GpHpX
Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak. #Covid19FreeAirports pic.twitter.com/baR94GpHpX— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) 11 Mayıs 2020
Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. #Covid19FreeAirports pic.twitter.com/SHbx3Go8yj
Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. #Covid19FreeAirports pic.twitter.com/SHbx3Go8yj— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) 11 Mayıs 2020