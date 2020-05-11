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Ekonomi Havalimanlarında yeni dönem Koronavirüs nedeniyle fiziki şartlar değişiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havalimanlarında yeni dönem: Koronavirüs nedeniyle fiziki şartlar değişiyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu. Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi DHA
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı.
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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