Ekonomi Havalimanlarındaki güvenlik kontrol bölgesindeki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
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Havalimanlarındaki güvenlik kontrol bölgesindeki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak

Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi verilecek. Kira bedeli üzerinden açık ihale usulü yapılacak ihale, 2 Mart'ta başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Muhtelif Havalimanlarında VIP ve personel giriş-çıkış kapıları haricinde yolcu girişi yapılan güvenlik geçiş noktalarında kullanılacak 1.440 adet plastik kapların tamamı kiracı tarafından temin edilerek, taban, iç, dış ve yanlarına reklam konulması işi bir bütün olarakilanda belirtilen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye ilişkin daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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