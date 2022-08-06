Havalimanlarındaki inflight hizmeti 5 yıllığına kiraya verilecek Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa, Trabzon, Gaziantep, Samsun Çarşamba, Kayseri ve Diyarbakır Havalimanları tarafından belirlenen depo ile araç park yerleri dahil uçak içi satış yapmak üzere inflight hizmetinin tamamını KDV hariç aylık 260 bin Euro muhammen kira bedeli üzerinden tek işleticiye açık ihale usulü ile 5 yıllığına kiraya verecek.

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