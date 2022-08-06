Ekonomi Havalimanlarındaki inflight hizmeti 5 yıllığına kiraya verilecek
BASIN İLAN

Havalimanlarındaki inflight hizmeti 5 yıllığına kiraya verilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa, Trabzon, Gaziantep, Samsun Çarşamba, Kayseri ve Diyarbakır Havalimanları tarafından belirlenen depo ile araç park yerleri dahil uçak içi satış yapmak üzere inflight hizmetinin tamamını KDV hariç aylık 260 bin Euro muhammen kira bedeli üzerinden tek işleticiye açık ihale usulü ile 5 yıllığına kiraya verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Havalimanlarındaki inflight hizmeti 5 yıllığına kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye ilişkin sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 6 milyon 240 bin TL geçici teminat verecek.

Kiralanacak inflight hizmetine talip olanların 16 Ağustos 2022 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

​Yaş ve aşı şartı kalktı

​Yaş ve aşı şartı kalktı

Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor.
Çocuk katili

Çocuk katili

​İsrail Gazze'de katliam yaptı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

​Putin: Tahıl sevkiyatı Türkiye sayesinde başladı.
'Tayvan'daki krizi tahrik eden ABD'

'Tayvan'daki krizi tahrik eden ABD'

​Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying: ABD kibirli ve iki yüzlü tavırlarına son vermeli.
ESK ürünleri Tarım Kredi marketlerinde

ESK ürünleri Tarım Kredi marketlerinde

​'Yaptığımız indirim fiyatları düşürür.'
Zangoç atayamıyor müftü atayacak

Zangoç atayamıyor müftü atayacak

​Aile hayatına müdahil oldular.
Sahadaki komutanlara terfi

Sahadaki komutanlara terfi

​Kritik operasyonlar yönettiler.
KPSS'de üçlü inceleme

KPSS'de üçlü inceleme

​Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı.
Okul servisinde araç tartışması

Okul servisinde araç tartışması

​Araç az deyip fiyatı şişirecekler.
Sinemayı kimlerden kurtarmalıyız?

Sinemayı kimlerden kurtarmalıyız?

​Madde madde sıralayalım.
Sanal bahis çetesine baskın

Sanal bahis çetesine baskın

​1 milyar lira para trafiği.
Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon galibiyetle başladı

​Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'u mağlup etti.
Gardaşlık halayı

Gardaşlık halayı

Yüzlerce kişi kent meydanını doldurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.