Havalimanlarındaki inflight hizmeti 5 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye ilişkin sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 6 milyon 240 bin TL geçici teminat verecek.
Kiralanacak inflight hizmetine talip olanların 16 Ağustos 2022 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.