Havayoluyla seyahati sevdik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda havalimanlarına inip-kalkan uçak trafiği, iç hatlarda 64 bin 582, dış hatlarda 51 bin 560 olarak kaydedildi ve toplam yolcu trafiği 15 milyon 760 bin 181 oldu.

Ocak-nisan döneminde ise havalimanlarına inip-kalkan uçak trafiği, iç hatlarda 257 bin 626, dış hatlarda 173 bin 193 oldu. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 32 milyon 648 bin 367, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 412 bin 23 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, 57 milyon 159 bin 408 olarak gerçekleşti.

Yeni havalimanında yolcu trafiği arttı

İstanbul Havalimanı'nda ise nisanda 26 bin 862 uçağa ve 4 milyon 411 bin 958 yolcuya hizmet verildi. Ocak-nisan döneminde bu havalimanına inip-kalkan uçak trafiği, iç hatlarda 8 bin 57, dış hatlarda 21 bin 435, toplamda da 29 bin 492 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 200 bin 705, dış hatlarda 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere, toplamda 4 milyon 730 bin 140'a ulaştı.

Yük trafiği 1 milyon ton

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 61 bin 607 tona, dış hatlarda 169 bin 300 tona, toplamda ise 230 bin 907 tona ulaştı. 4 aylık bilanço ise iç hatlarda 252 bin 293 tona, dış hatlarda 794 bin 638 tona, toplamda da 1 milyon 46 bin 931 tona ulaştı.