Ekonomi Hayati Yazıcıdan ekonomik OHAL iddialarına yanıt Aklından geçirenin aklından şüphe ederiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hayati Yazıcı'dan 'ekonomik OHAL' iddialarına yanıt: Aklından geçirenin aklından şüphe ederiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "ekonomik olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği" iddiasına ilişkin konuştu. Böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını belirten Yazıcı, "Bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Hayati Yazıcıdan ekonomik OHAL iddialarına yanıt: Aklından geçirenin aklından şüphe ederiz
​Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antakya'da partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Partilerinin laftan ziyade hizmet ürettiğini belirten Yazıcı, bütün icraatlarının merkezinde insan olduğunu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" özdeyişini referans alarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yazıcı, asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Onunla ilgili işveren nezdindeki yükü hafifletmek ve asgari ücretin bu şekilde belirlenmesiyle alakalı etki alanlarını da yasal çerçeveye oturtmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu da milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Hatay'ın önemli bir il olduğunu ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte burada hemen yanımızda yaşanan insanlık onuruyla bağdaşmayan gelişmeler, insan hak ve özgürlüklerini devre dışı bırakan uygulamalar dolayısıyla Türkiye'ye sığınmış, göç etmiş 400 bin dolayında Suriyeli mülteci, misafir bulunuyor. Büyük bir yük Hatay'daki yöneticilerimizin üzerine. Elbette ki bu yükü merkezi hükümet imkanları ölçüsünde paylaşıyor. Bir taraftan da onların Türkiye topraklarına sığınmalarına sebep olan durumları ortadan kaldırmaya dönük hükümetimizin dış politika çalışmaları devam ediyor."

Yazıcı, 2023'te yapılacak seçimi anımsatarak, milletin teveccühüne mazhar olmak için çalışmalarını "Durmak yok yola devam." diyerek sürdürdüklerini ifade etti.

"Ekonomik OHAL'i aklından geçirenin aklından şüphe ederiz"

Bir gazetecinin, ekonomik OHAL iddialarına ilişkin sorusu üzerine Yazıcı, şöyle konuştu:

  • "Bakın son derece absürt bir tartışma. Bunu şimdi araçsal olarak gündemde tutmaya çalışanlar var, olağanüstü hal uygulamaya gerektiren koşullar kesinlikle yok. Herkes yaptığıyla kendini refere eder, yani bizim referansımız yaptıklarımızdır, uygulamalarımızdır. AK Parti hükümeti, ilk hükümetimiz 58. hükümet, 3 kasım 2002 seçiminden sonra 18 Kasım'da kuruldu ve 26'sın da güvenoyu aldı. İki gün sonra yaptığı ilk icraat nedir biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türkiye'nin doğu, güneydoğusunda devam eden olağanüstü hal yönetimine son vermiştir. Biz olağan yönetimlerin temsilcisiyiz, bizim tercihimiz olağan yönetimlerden yana. Kesinlikle böyle bir şeyi gerektirecek bir durum yok ve bu konudaki bizim hassasiyetimiz geçmişte yaptığımız uygulamalarla da ortada duruyor. Bunu aklından geçirenin aklından şüphe ederiz. Bir akademisyen arkadaş öyle bir tweet atmıştı ama sonunda onun nasıl kontrolsüz, muhakemesi yapılmadan böyle bir tweet attığını kendisi de anladı. Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey olamaz. Biz insan hak ve özgürlükleri için varız."

"Bütün faaliyetlerimiz milletin hukukunu korumak üzerinedir"

Yazıcı, ekonomideki tartışmalara yönelik bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bunlar hassas konular, bu konuyla alakalı uzman ekipler elbet Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, onu da bilgilendirmek suretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizim bütün faaliyetlerimiz milletin hukukunu korumak, sofrasındaki ekmeği büyütmek, sosyo-ekonomik hayatla ilgili önündeki engelleri kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve Türkiye'yi de Türkiye Cumhuriyeti olarak bulunduğu coğrafyada dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak üzerinedir. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz, bu hedefe varmak için en önemli unsurlardan bir tanesi de elbette ki devletimizin veya milletimizin ekonomik gücü, ekonomik kalkınmasıdır her şeyin önünde."

Bazı keyfi fiyat artışlarına yönelik bir yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bakın özgürlükler her alan için önemlidir. Bizim ekonomik çalışmalarımızın çerçevesini serbest piyasa ekonomik kuralları belirler. Dolayısıyla bu alan içinde icrai faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarımız, sanayicimiz, üretimimiz, pazarlamacılarımız, tümü, elbette ki bir taraftan yasal kurallarla hak hukuk gözetmek suretiyle ticari faaliyetlerini sürdürmelerini bekleriz, öte yandan da hepimiz bu toplumun belli noktalarında görev üstlenmiş faaliyet icra eden değer unsurlarıyız. Bu toplumun herhangi bir katmanına, kesimine zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Bu da hukuk devleti olma gereğidir. Hak hukuka rağmen bu alanlarda yanlış yapanlar olursa elbette ki onları seyretmeyiz, onları takip ederiz."

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