Ekonomi Hazine Bakanı Nebati TBMMde bilgi verdi 20 Aralıkta toplu değil bireysel hareket oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine Bakanı Nebati TBMM'de bilgi verdi: 20 Aralık'ta toplu değil bireysel hareket oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur oynaklığına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirdi. Bakan Nebati, 20 Aralık’taki kur hareketlenmesinde alım satan yapanların toplu bir alım yapmadığını, bireysel hareketlerin görüldüğünü söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Hazine Bakanı Nebati TBMMde bilgi verdi: 20 Aralıkta toplu değil bireysel hareket oldu
Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur oynaklağına ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Nebati, 20 Aralık’taki kur hareketlenmesinde alım satan yapanların toplu bir alım yapmadığını, bireysel hareketlerin görüldüğünü söyledi. Şeffaf olduklarını belirten Bakan Nebati, istedikleri taktirde o gün işlem yapanların verilebileceğini belirtti.

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, bakanlıkta yapılan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Nebati, alınan önlemlerle 2022 yılının ilk yarısında ekonomik rahatlama yaşanacağını ve bunun vatandaşa yansıyacağını söyledi.

Bakan Nebati, milletvekillerine yeni ekonomik sistem ve kur korumalı mevduat sistemi hakkında da bilgi verdi. Kur korumalı mevduat sistemi ile birlikte kurdaki düşüşün sağlandığını belirtti.

DALGALANMA ÖNGÖRÜLMÜYOR

Nebati, kurda artık bir dalgalanma öngörülmediğine vurgu yaptı. Kurdan kaynaklı fiyat artışlarını dengelemek için diğer bakanlıklarla koordineli bir çalışma yürütüldüğüne de değinen Nebati, yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla beraber fiyatlarda bir indirim olacağını beklediklerini söyledi. 20 Aralık’ta 18 liraya kadar yükselen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’taki bakanlar kurulu toplantısı sonrası açıkladığı “kur korumalı mevduat hesabı” sistemi sonrası hızlıca düşerek 12 liraya kadar gerilemişti.

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