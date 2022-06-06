Ekonomi Hazine tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 245,5 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede basit faiz yüzde 24,82, bileşik faiz 26,36 olarak kayıtlara geçti.

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Haber Merkezi AA
Hazine tahvil ihalesiyle 5,25 milyar lira borçlandı
Foto/arşiv

Bakanlık ihalede, 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 24,82, bileşik faiz 26,36 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 2 milyar 666 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 540 milyon lira, net satış 1 milyar 495,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 824 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine piyasaya 5 milyar 245,5 milyon lira borçlandı.

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