Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi

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Ankara’da görülen Kobani davasında dosyaya yeni giren gizli tanık ABC123’ün ifadeleri dikkat çekti.

ABC123, çözüm sürecinin bitirilmesi için örgüte dışarıdan baskı yapıldığını da anlattı: “Özellikle Fransa ve ABD çözüm sürecinin bitmesini istedi. Örgüt içinde ‘Siz yeter ki saldırın, biz gereken gücü veririz. Gerekirse BM Barış Gücü NATO olarak Türkiye’ye gireriz. Türkiye’de iç savaş çıkarın, NATO da dahil olur. Doğu ile batı arasında tampon bölge oluşturulur, Kürdistan diye tabir edilen bölge size kalır’ diye konuşulduğunu duydum.”