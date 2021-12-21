Ekonomi Bakan Nebatiden TÜSİADa mesaj Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den TÜSİAD'a mesaj: Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla iktidarı hedef alan TÜSİAD'a yüklendi. CHP liderinin 'erken seçim' teraneleriyle iş dünyasının önünü kapattığını vurgulayan Bakan Nebati, "Sevgili TÜSİAD sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Söyleyeyim bize tavır takınırsanız bu millet de size tavır takınır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebatiden TÜSİADa mesaj: Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile yaptığı görüşmenin ardından ekonomik gelişmeleri bahane ederek 'erken seçim' çağrısında bulunmuştu. İş insanlarını da erken seçim konusunda 'konuşmaya' davet eden Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmuş TÜSİAD iktidarı hedef alan bir açıklama yayımlamıştı.

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Gelişmelere ilişkin TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a yüklendi.

CHP liderinin kendisini iktidarda sanmaya başladığını vurgulayan Nebati, "Her gün 'erken seçim' teranesiyle iş dünyasının önünü kapattı. Seçimin 2023'te olacağını bile bile gitti TÜSİAD'a bir açıklamada bulundu." diye konuştu.

"SAKIN MUHALEFET PARTİSİNİN GAZINA GELMEYİN"

TÜSİAD yetkililerine de seslenen Bakan, "TÜSİAD sen toplantımdaydın. İyi bir iletişim kurmuştuk, ne oldu? Sevgili TÜSİAD sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Onlar zannetti ki bu iş böyle bitiyor. Söyleyeyim bize tavır takınırsanız bu millet de size tavır takınır. Gelin hep birlikte bu ülkeye hizmet edelim." dedi.

Bakan Nebati'den TÜSİAD'a mesaj: Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin
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Bakan Nebati'den TÜSİAD'a mesaj: Sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla iktidarı hedef alan TÜSİAD'a yüklendi. CHP liderinin 'erken seçim' teraneleriyle iş dünyasının önünü kapattığını vurgulayan Bakan Nebati, 'Sevgili TÜSİAD sakın muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Söyleyeyim bize tavır takınırsanız bu millet de size tavır takınır.' dedi.

"BİZ BİR GEMİDEYİZ, SİZ EN ÜST KATINDA OTURUYORSUNUZ"

Herkesin bir gemide olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Siz ne yapıyorsunuz? Biz bir gemideyiz. Siz geminin en üst katında oturuyorsunuz. Döviz kurundaki bir değişimden en fazla etkilenen sizsiniz. Öyle bir bağırıyorsunuz ki en aşağıdaki insan koşa koşa döviz alıyor ve sonra zarar görüyor. Yazık değil mi? En başta sen kaybediyorsun." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki yeni kararlarla ilgili TRT yayınında açıklamalarda bulundu. Ekonomideki yeni modele ilişkin konuşan Bakan Nebati, 'Bu 20 yılda çok önemli işler becerdik. Satın alma gücü paritesine göre küresel ekonomiden aldığımız pay 1,9'lara kadar yükseldi. Türkiye'de son bir yılda büyüme yok bir sıçrama var. Türkiye'nin bir özelliği, dramatik bir düşüş yaşandığında, çok hızlı bir şekilde toparlanma özelliği ortaya koyabilen bir ülke konumunda' şeklinde konuştu.
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