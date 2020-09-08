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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun kırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bakan Berat Albayrak
Bakan Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez rekoru açıklamıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını açıklamıştı.

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Türkiye 3 Eylül'de günlük elektrik üretim rekorunu kırdı

Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun bir milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık" ifadelerini kullanmıştı.

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