Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, yenilenebilir enerji üretiminde günlük rekor kırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!



Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. https://t.co/NDUTcLGRZ5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 8, 2020

Bakan Dönmez rekoru açıklamıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını açıklamıştı.

EKONOMİ Türkiye 3 Eylül'de günlük elektrik üretim rekorunu kırdı

Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun bir milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık" ifadelerini kullanmıştı.