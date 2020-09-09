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Ekonomi Bakan Albayrak İkinci yarıda V şeklinde toparlanma bekliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: İkinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz

Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma beklediklerini belirtirken, cari dengenin ise rekabetçi kur politikası ile korunacağını kaydetti. Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın gerekli adımları eş güdümlü olarak atmayı da sürdüreceğinin altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan albayrak Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısında ''V'' şeklinde toparlanma beklediklerini kaydetti.

Bakan Albayrak ikinci dalga olmaması halinde 2021'de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gelebileceğini de vurguladı.

Cari dengenin rekabetçi kur politikası ile korunacağını da dile getiren Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın ise gerekli adımları eş güdümlü olarak atmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Bakan Albayrak 5-10 yıllık menkul kıymetlerin de yeniden başlatılacağını duyurdu.

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