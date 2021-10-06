Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek belgeyi kabul ettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek belgeyi kabul ettik

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettiklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek belgeyi kabul ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te düzenlenen toplantı kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ikili ilişkileri daha da ileri taşımak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN ÖNCELİKLERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

İkili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Maliye Bakanı Mıhaly Varga ile de bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, "Ülkelerimiz arasında işbirliğini daha da pekiştirmek adına istişarelerde bulunduk. OECD Bakanlar Toplantısında önümüzdeki 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik. Kurucu üyesi olduğumuz OECD'de; sürdürülebilir, yeşil, kapsayıcı ve dirençli büyüme için yapılacak çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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