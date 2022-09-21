Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABDde yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York'ta yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, "Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABDde yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için ABD'de bulunan Nebati, New York'taki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, "Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Nebati, dün de Citibank Kamu Sektörü Küresel Başkanı Julie Monaco'yu, talebi üzerine Türkevi'nde ağırladıklarını dile getirerek, küresel ekonomik görünüm ve Türkiye'nin ekonomik yapısını konuştuklarını aktarmıştı.

Bakan Nebati, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve beraberindeki heyetle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle bir araya geldiklerini kaydetmişti.

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