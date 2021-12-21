Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki yeni kararlarla ilgili TRT yayınında açıklamalarda bulunuyor. Ekonomideki yeni modele ilişkin konuşan Bakan Nebati, "Her türlü ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendiriyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şimdi öncellikle hayırlı olsun. Hem bir model öne sürüyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız dün biliyorsunuz adeta bir manifesto yayınladı. Ve o andan itibaren de Türkiye'de her şey değişti. Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler, ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı.

Şimdi normale döndük. Gerek gerçek kişilerimiz gerek kurumlarımız gerek kamu yönetimi gerek siyasetimiz gerekse de sizler... Her şeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz. Bu Türkiye için çok çok önemli.

"AKTÖRLERİN ÖNÜNÜ GÖREBİLECEĞİ BİR SÜRECE GİRDİK"

Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk.

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