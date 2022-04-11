Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu" dedi. Nebati, "TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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