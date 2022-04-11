Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu" dedi. Nebati, "TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.


Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.

Ukraynalıları isyan ettiren görüntü

Ukraynalılar'ı
isyan ettiren görüntü

'Soymak ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar.'
50 ili ilgilendiriyor

50 ili ilgilendiriyor

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.

​Uyanınca soluğu ekspertizde aldı: Dünyası başına yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.