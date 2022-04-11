Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu" dedi.
#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor.
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#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor.
Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:
TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.
Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.
Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.