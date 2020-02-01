Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale düzenleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 ve 4 Şubat'ta 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

3 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (434 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

4 Şubat Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Salı günü yapılacak diğer ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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