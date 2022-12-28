Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
BASIN İLAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 50 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, klasik usulle ve iki oturumda yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Başvurular 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri arasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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