Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak

Hayat

Yedi İklim’in sohbet halkası büyüdü

Bundan yaklaşık 35 yıl önce yayın hayatına başlayan Yedi İklim Dergisi’nin yeni adresi Üsküdar’da tarihi bir konak. Mekânda, derginin kurucularından olan Ali Haydar Haksal ve ailesinin 50 bin kitap ve dergiden oluşan kitaplığı gençlerin istifadesine sunuldu. Ayrıca, 35 yıldır devam eden cuma sohbetleri de yeni mekâna taşındı.