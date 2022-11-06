Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 İç Denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecek

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye başvurularını 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 2 Aralık 2022 tarihi olacak. Sınav 24/12/2022 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

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