Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için harekete geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için harekete geçti

Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, fırsatçılar için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, VIMER-189 hattında uzman ekiplerin görevde olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine ortaya çıkan fırsatçıların Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 ihbar hattına bildirilmesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs nedeniyle yaşanan fiyat artışı ve stokçuluk gibi olayların önüne geçebilmek için uzman bir ekip görevlendirdi.

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  • Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için VİMER 189 ihbar hattı da fırsatçılarla ilgili şikayetleri alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikâyetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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