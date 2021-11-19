Ekonomi Hazineye ait dükkanlar toplu olarak satılacak
BASIN İLAN

Hazine'ye ait dükkanlar toplu olarak satılacak

Ankara'da Sincan AVM içerisinde yer alan 108 adet dükkan toplu olarak satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazineye ait dükkanlar toplu olarak satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hazine taşınmazlarının satış ihalesi, 30 Kasım 2021 tarihinde Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon tarafından 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilecek.

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.

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