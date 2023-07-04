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Ekonomi

Haziranın enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.

13:50 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 olarak kaydedilmişti.

Yarın, yılın 6. enflasyon verilerini oluşturacak olan haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.



#TÜİK
#enflasyon
#haziran
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