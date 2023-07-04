Haziranın enflasyon rakamları yarın açıklanacak

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Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 olarak kaydedilmişti.
Yarın, yılın 6. enflasyon verilerini oluşturacak olan haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04 olarak gerçekleşti.
Memur ve emeklisinin temmuz maaşı, ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor.
Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek memur ve emeklilerin ara zammının ne kadar olacağını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Peki 2023 Haziran ayı enflasyonu kaç, beklentiler ne yönde?
Enflasyonu , fiyatlar genel seviyesinde sürekli artışın meydana gelmesi, bu süre içinde paranın değer kaybetmesi ve dolayısıyla satın alma gücünde meydana gelen düşüş olarak tanımlıyoruz. Peki, fiyatlarda meydana gelen bu sürekli artışa neden olan faktörler nelerdir? ENFLASYONUN NEDENLERİ Enflasyonun nedeni olarak 4 temel faktör öne çıkmaktadır. Birinci faktör, talebin arzdan fazla olması nedeniyle oluşan talep enflasyonudur. Yani harcamaların üretimden fazla olma durumunda fiyatların artma halidir.
Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur ve emekli zamlarından önce açıklanacak son enflasyon verisi olması sebebiyle büyük önem taşıyan Haziran ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Peki, maaş artışı nasıl belirlenecek? İşte muhtemel alternatifler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Bilindiği üzere PPK toplantısında alınan kararla politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Merkez Bankası, PPK toplantı özetinde alınan faiz artırımı kararıyla parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı ve böylelikle para politikasının etkinliğinin artacağı belirtildi. Ayrıca parasal sıkılaştırmanın belirgin iyileşme görülünceye kadar devam edeceğine vurgu yapıldı.
Memur maaşları 2023 yılı Temmuz ayında zamlanmasıyla 'Memur maaşları ne kadar?' Sorusu araştırılıyor. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.” dedi. Temmuz ayı zammıyla birlikte değişen öğretmen, polis, araştırma görevlisi, hemşire maaşları sorgulanıyor. Peki Temmuz 2023 Emekli zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekli zammı ile ilgili süreci başlattıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.