Haziranın enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Enflasyonu , fiyatlar genel seviyesinde sürekli artışın meydana gelmesi, bu süre içinde paranın değer kaybetmesi ve dolayısıyla satın alma gücünde meydana gelen düşüş olarak tanımlıyoruz. Peki, fiyatlarda meydana gelen bu sürekli artışa neden olan faktörler nelerdir? ENFLASYONUN NEDENLERİ Enflasyonun nedeni olarak 4 temel faktör öne çıkmaktadır. Birinci faktör, talebin arzdan fazla olması nedeniyle oluşan talep enflasyonudur. Yani harcamaların üretimden fazla olma durumunda fiyatların artma halidir.