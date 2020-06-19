Hedef Beyt Hotel: Hazırlıklar tamam bugün açılıyoruz

Otelimiz içerisindeki ortak kullanım alanlarında, havuzlarda, havuz çevrelerinde ve sahil yolumuzda daha ferah ortamlarda sizleri ağırlamak için yenilikler yaptık.

Otelimizde konuklarımızın tatilini sağlık ve güven içinde geçirmeleri için Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) ve Sağlık Bakanlığımızın regülasyonları, önerileri doğrultusun da biz de hizmetlerimizi bu Yeni Normal’e göre düzenledik. Hizmetimiz süresince konuklarımızın karşılaşabileceği riskleri en aza indirdik.