Hedef Beyt Hotel: Hazırlıklar tamam bugün açılıyoruz

Otelimiz içerisindeki ortak kullanım alanlarında, havuzlarda, havuz çevrelerinde ve sahil yolumuzda daha ferah ortamlarda sizleri ağırlamak için yenilikler yaptık.
Otelimizde konuklarımızın tatilini sağlık ve güven içinde geçirmeleri için Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) ve Sağlık Bakanlığımızın regülasyonları, önerileri doğrultusun da biz de hizmetlerimizi bu Yeni Normal’e göre düzenledik. Hizmetimiz süresince konuklarımızın karşılaşabileceği riskleri en aza indirdik.
- – Tesiste, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere yetkili bir personel olacak.
- – Hijyen uygulamalarına ilişkin periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacak.
- – Tüm ünitelerin girişinde ve odalarda sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılacak.
- – Çalışanlara uzaktan eğitim için gerekli düzenlemeler yapılacak.
- – Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin hazırlanacak duvar şemalarının en az 3 dilde çevirisi yapılacak.
- – Koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis girişinde maske hazır bulundurulacak.
- – Misafirlere, resepsiyonda önlem ve kurallar yazılı olarak bildirilecek.
- – Temizlik uygulamaları kayıt altına alacak.
- – Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştirilecek.
- – Çalışanların işe giriş çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılacak. Biometric yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınıp takibi sağlanacak.
- – Çalışanların hijyen eğitimi sertifikası olacak.
- – Misafir kullanımı için resepsiyon bölgesinde alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı, koruyucu ekipman bulundurulacak.
- – Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecek.
- – Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek.
- – Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunacak.
- – “Açık büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyecekler misafirler tarafından alınmayacak. Yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunacak. Önlemler dahilinde bir görevli tarafından istenen yiyecekler misafire verilecek.
- – Covid-19'un çabuk bulaşma riski nedeniyle havuz ve plaj çevresi de hijyen kurallarına göre yeniden düzenlenecek.
- – Havuz suyundaki klor seviyesi düzenli ölçülecek ve kayıt altına alınacak
- – Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınacak.
- – Masalar arasında en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe olacak.
- – Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak temizlenecek.
- – Ortak kullanımda olan çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlar kaldırılacak. Misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilecek.