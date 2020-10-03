Hedefler tam isabetle vuruldu: Teber güdüm kitli bombalar düşmana korku salıyor

Milyar dolarlık uçak gemilerini batıracak ATMACA geliyor

Üretilen hava ve kara araçlarının yanı sıra savunma sistemleri de kritik öneme sahip bulunuyor. Özellikle uzun menzilli füzeler tüm tehdit unsurlarını yüzlerce km öteden bertaraf ediyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Türkiye'nin ilk deniz füzesi olarak da bilinen ATMACA. 10 yıllık çalışma sonunda bu yıl sonu teslimata başlanacak ATMACA füzesi ile hassas noktadan vurulması halinde bir uçak gemisi dahi batırılabilecek.