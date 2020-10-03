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Ekonomi Hedefler tam isabetle vuruldu Teber güdüm kitli bombalar düşmana korku salıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hedefler tam isabetle vuruldu: Teber güdüm kitli bombalar düşmana korku salıyor

F-16 uçakları, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.

Haber Merkezi AA
ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti.
ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildiği bildirildi.

  • Açıklamada, "ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu" ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.

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