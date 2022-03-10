Ekonomi Her şey petrol için ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çaldı. WSJ’nin haberine göre S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Arşiv

ABD, düne kadar darbe girişiminde bulunduğu, ekonomik yaptırımlarla sıkboğaz ettiği, “insan haklarını ihlal” iddiasıyla mesafe koyduğu ülkelerin kapısını, petrole ihtiyaç duyunca çalmaya başladı.

Biden
Biden
  • Rusya’dan enerji ithalatına son verme kararı veren Washington, Latin Amerika’da hedefe koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yıllar sonra ilk kez temas kurdu. Görüşme Maduro tarafından da doğrulandı. İran’la yürütülen müzakeler de Tahran’ın petrol kaynaklarını piyasa sürmesi için hızlandırılıyor. Venezuela ve İran, piyasaya günde yaklaşık 1,5 milyon varil katkıda bulunabilir. ABD’de Joe Biden yönetimine en büyük tepki ise Körfez’den geldi. Hem Riyad hem de Abu Dabi yönetimleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın telefonla görüşme talebine cevap vermedi.

Muhammed Bin Zayed
Muhammed Bin Zayed

GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİLER

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD’li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Biden ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı.

Muhammed Bin Selman
Muhammed Bin Selman

Ancak iki veliiaht prens de telefon görüşmesi talebini reddetti. Söz konusu görüşmelerde Biden’ın, prensler ile Ukrayna’ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Veliaht Prens bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Maduro
Maduro

BIDEN’DAN RAHATSIZLAR

Gazetenin haberinde, Suudi Arabistan’ın son dönemde Biden yönetimi ile arasının kötü olduğu, Suudi Arabistan’ın Biden yönetiminden Yemen’de daha çok yardım, İran konusunda daha fazla destek ve 2018’de katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD’de Suudilere karşı açılan davalara müdahiliyet istediği aktarıldı. BAE’nin de eski Başkan Donald Trump sornasında Biden yönetiminin politikalarından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

NÜKLEER MÜZAKERELER HIZLANDI

  • Öte yandan Viyana’da devam eden İran ile nükleer müzakerelerin hızlanması da dikkati çekiyor. İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani, istişarede bulunmak için gittiği Tahran’dan dün döndü. Tarafların olası bir anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. ABD ile İran arasındaki diyaloğun yeniden sağlanması durumunda İran’ın tankerlerde depolanmış ve hemen sevk edilebilecek birkaç yüz bin varil petrolü var. Bu küresel petrol üretimine bir milyon varil ekleyebilir.

DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

ABD yönetimi, darbe girişiminde bulunduğu dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’nın da kapısını çalmak zorunda kaldı. Geçen hafta bir ABD’li heyet Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile biraraya geldi. ABD heyetinin yaptırımları gevşetme karşılığında petrol talebinde bulunduğu ve Amerikan Chevron şirketine yeniden faaliyet izni verileceğini belirttiği açıklandı. Pazartesi günü Maduro, ABD’li heyetle görüşmeyi doğruladı ve bir yol haritası üzerinde anlaşıldığını belirtti. Venezuela ayrıca bir iyiniyet göstergesi olarak ülkede tutuklu iki ABD vatandaşını da serbest bıraktı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor

ABD'den sonra İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatını durduracak
EKONOMİ
ABD'den sonra İngiltere de Rusya'dan petrol ithalatını durduracak


AFADdan 37 kente uyarı

AFAD'dan 37 kente uyarı

Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Ekonomi

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çaldı. WSJ’nin haberine göre S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini masaya yatırdı. Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri ele alan Kurul, gıda arz güvenliğinin yanı sıra bu yıl 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar konuşuldu. Ticaret ve turizm için güvenli ulaşım koridorları oluşturulması değerlendirildi.
ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı
Dünya

ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı

ABD yönetimi, Ukrayna’da biyolojik laboratuvarların varlığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlerden Sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Kongresinde senatörlerin sorularını cevapladı. Rusya’nın “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar” olduğu iddialarının gündeme getirildiği oturumda, Nuland, ülkesinin Ukrayna ile birlikte Rus güçlerinin ya da diğer devlet dışı aktörlerin, biyolojik araştırma materyallerini ele geçirmesini önlemek için çalıştığını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.