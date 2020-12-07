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DÜNYA EKONOMİSİ

Her yıl Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi bu yıl Singapur'da düzenlenecek

Her yıl Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi bu yıl Singapur'da düzenlenecek

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nin 2021 yılı toplantısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mayıs ayında Singapur'da düzenleneceği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

  • 2021 Yıllık Toplantısının ise İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler etkinliği "olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Singapur'daki zirveye ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtilerek, "Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya getirerek dünyanın en acil sorunlarına çözümler şekillendirmeye odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Singapur'daki zirveye ilişkin, "Küresel liderlik zirvesi, (Kovid-19 salgını sonrasında) nasıl toparlanabileceğimizi ele almak için hayati önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, Singapur'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşmaları için bir fırsat olacağını kaydetti.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

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