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Ekonomi Hibrit ofislere olan talep ikiye katlandı
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Hibrit ofislere olan talep ikiye katlandı

Yeni koronavirüs yasaklarıyla cafe ve restoranları ofis olarak kullanan beyaz yakalılar ofislerini kaybetti. Bu alanlarda işlerini yürüten, toplantılarını yapan, sosyalleşirken yeni iş fırsatları da yakalayabilen çalışanlar, bu imkânların tümünü aynı anda bulabilecekleri hibrit ofis konseptlerine yöneldi. Hibrit ofislere olan talep ikiye katlandı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs ile birlikte çalışma alanları şekil değiştirirken home office çalışma modeli de giderek kendine önemli bir yer ediniyor. Bu model, tek başına çalışma üzerine kurulu gibi görünse de home office çalışanlar, evlerinden ziyade cafe ve restoranlarda çalışmayı tercih ediyordu.

Toplantılarını restoranlarda yapabiliyor, bilgisayarlarıyla cafe’lerde çalışabiliyorlardı. Getirilen yeni koronavirüs tedbirleriyle cafe ve restoranların paket servise geçmesi, bu çalışanları aynı hizmetleri alabilecekleri yeni arayışlara yöneltti.

Geliştirdikleri yeni ofis konseptleriyle koronavirüs sürecinde şekil değiştiren çalışma modellerine farklı bakış açıları kazandıran Assembly Buildings’in kurucularından İsmet Öztanık, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Cafe ve restoranlar özellikle home office çalışan beyaz yakalılar için tam anlamıyla bir çalışma, yeme- içme ve sosyalleşme platformu işlevine sahip. Ancak şimdilik ocak ayına kadar paket servise geçilmesi, bu tarz çalışanları yeni ofis arayışına yöneltti.

Bu nedenle Assembly tarzı ofis konseptlerine talep iki katına çıktı.

Henüz sürecin başındayız. Talebin daha da artması kaçınılmaz.” am anlamıyla temel ihtiyaçları karşılama, paylaşım yaratma fonksiyonu olan Assembly ofislerinde istenilen her türlü hizmet veriliyor. Özellikle virüsten dolayı hijyen konusunun çok daha önemli hale geldiği günümüzde, bu hassasiyet kusursuz yerine getiriyor.

Assembly ofislerinin, işte verimlilik, tasarruf, motivasyon ve inovasyon kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğunu belirten Öztanık, “Geleneksel ofislerle kıyasladığımızda da ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanıyor. Maliyet tasarrufu sağlanırken çalışan memnuniyeti arttırılıyor. Salgın sonrasında esnek merkez ofis, uydu ofis, evden çalışma hizmetleri ve Assembly’nin iş birliği yaptığı otel & restoranlar ile her yerden çalışabilme gibi seçenekler, daha kalıcı hale gelecek.”

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