Hindistan ticarette iyi ortak olmak istiyor

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, “Türkiye ve Hindistan arasında 8,5 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz bunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bizim en fazla ticaret yaptığımız 6’ncı ülke” dedi.

ERDOĞAN-MODİ GÖRÜŞMESİ İLİŞKİLERE İVME GETİRDİ

Büyükelçi Bhattacharyy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'yle (MÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayında G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüştüklerini hatırlatan Bhattacharyya, bu görüşmenin ikili ilişkileri olumlu etkilediğini belirtti. Türkiye'nin son yıllarda ciddi başarılara imza attığını kaydeden Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın değişimleri ve dönüşümleriyle iyi birer ortak olabileceğini vurguladı. Büyükelçi Bhattacharyya, Hindistan'daki "orta kesim"e özellikle dikkat çekerek, 1,3 milyar nüfuslu ülkenin itici gücünü bu kesimin oluşturduğunu bildirdi.

10 YILDA 100 MİLYAR $'LIK ALT YAPI YATIRIMI YAPACAK

Bhattacharyya, Hindistan'ın Türkiye ile ekonomik, ticaret, bilimsel değişim ve yazılım alanlarında iş birliğine hazır olduğunu belirtti ve Türkiye ve Hindistan'ın iyi bir iş birliğiyle hareket ettiğini vurgulayarak Türk iş insanlarını da Hindistan'a yatırıma davet etti. Hindistan'da, gıda ve sanayi ürünleri, tarım, inşaat ve altyapı sektörleri için büyük fırsatların mevcut olduğunu söyleyen Büyükelçi, Hindistan'ın 10 yıl içinde 100 milyar dolar altyapı yatırımı yapmayı planladığını kaydetti. Bhattacharyya ayrıca, Hindistan'da yatırım yapan Türk müteahhitlerin işlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

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Türkiye'de 150 Hintli şirk et var

Forum kapsamında, Uluslararası Danışmanlık ve Denetim Şirketi EY'nin Türkiye Lideri Levent Topçu, katılımcılara "Türkiye-Hindistan Ekonomik İlişkiler Işığında Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri" isimli bir takdimde bulundu. Hindistan Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlık aşamasında olan, Türkiye'de faaliyet gösteren Hintli iş insanlarına yardımcı olacak "Hintli iş varlığının özeti" isimli kitap katılımcılara tanıtıldı. Hindistan, Türkiye'nin ilk on ticaret ortağı arasında yer alıyor. Hindistan'ın, Türkiye'de kayıtlı 150'den fazla şirketi bulunuyor ve bunların yaklaşık 40 tanesi faal şekilde üretim, servis ve tarım sektöründe icraat gösteriyor. Bu şirketler yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.