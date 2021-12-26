HİSAR-O'dan bir başarı daha: İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu" ifadesi kullanıldı.
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi’nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021’de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu. pic.twitter.com/QXYRXwY8Jo
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi’nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021’de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu. pic.twitter.com/QXYRXwY8Jo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2021