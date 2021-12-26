Ekonomi HİSAR-Odan bir başarı daha İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu
SAVUNMA SANAYİ

HİSAR-O'dan bir başarı daha: İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
HİSAR-Odan bir başarı daha: İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu
HİSAR-O

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçağının başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında, insansız hedef uçak başarıyla vuruldu" ifadesi kullanıldı.

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