HİSAR-O'dan bir başarı daha: İnsansız hedef uçak başarıyla vuruldu

Milli hava savunma füzemiz HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, 'HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.' ifadesini kullandı.