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Ekonomi Hızla düşüşe geçti Dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızla düşüşe geçti: Dolarda son durum

Geride bıraktığımız hafta 7,27 ile tarihinin en yüksek seviyelerini test ettikten sonra hızla düşüşe geçen dolar yeni güne 7 liranın biraz üzerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs endişelerinin gölgesinde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolar kuru bugün 7,05'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki koronavirüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

  • Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

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