Hızla düşüşe geçti: Dolarda son durum

Koronavirüs endişelerinin gölgesinde inişli çıkışlı seyrini sürdüren dolar kuru bugün 7,05'dan işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,63'te yer alıyor.
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki koronavirüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.
- Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.