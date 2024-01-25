Hububatçılar uzak pazarlara odaklandı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ise yılı yüzde 14 oranında artış ile 3,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

2023'te yaşanan deprem, küresel gıda enflasyonu ve korumacılık kararlarına rağmen yılı rekor bir artışla tamamladıklarını belirten İHBİR Başkanı Kazım Taycı; 2024 yılında 14 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Amerika ve Afrika kıtası başta olmak üzere Uzak Doğu pazarlarına odaklanacaklarını belirtti. Taycı; geçen yıl iklim şartlarının iyi olmasından dolayı oluşan yüksek rekolte, pazar çeşitliliği, Türkiye'nin coğrafi konumu ve dünya pazarında işlenmiş tarım ürünlerinde 'Made in Türkiye' imajının güçlenmesinin 2023'teki ihracata olumlu katkı verdiğini ifade etti.

2023'Ü BÜYÜMEYLE KAPATTIK

2023 yılında hükümetin tarıma verdiği teşvik ve desteklerle birlikte, iklimin de verimli olmasından dolayı rekoltenin yüksek olduğu bir yıl geçirdiklerini belirten Taycı, hem tarım ürünlerinde hem de işlenmiş ürünlerde yılı büyüme ile kapattıklarını kaydetti. 2023 yılında ihracattaki artış nedenlerini sıralayan Taycı, şunları söyledi: “Birincisi iklim şartlarının iyi olmasından dolayı yüksek rekolte, ikincisi pazar çeşitliliğimizin geniş olması, üçüncüsü Türkiye'nin coğrafi konumu ve dördüncüsü ise son 15 yıllık periyotta özellikle işlenmiş tarım ürünleri sektörümüzde Ar-Ge'yi, inovasyonu ve makine ekipmana yapılmış olan yatırımlar sebebiyle dünya pazarında işlenmiş tarım ürünlerinde 'Made in Türkiye' imajının her geçen gün gelişmesi."

ARA ELEMAN SORUNUMUZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de bahsedilen yüzdelerde bir işsizlik sorununun olmadığını, iş beğenmezlik sorununun olduğunu kaydeden Taycı, “Bugün, gıda şirketlerinde hem direkt tarımda hem de işlenmiş tarım ürünlerinde baktığımız zaman çok ciddi bir çalışan sıkıntısı var. Her türlü elemana ihtiyaç var ve çalışacak kişi bulamıyoruz. Beklentiler, değişti tulum, önlük giyerek iş yapmak istemiyorlar. İstihdam ile ilgili açıklanan yüzdelerin gerçekten realiteyi gösterdiğini düşünmüyoruz. Tam kapasite çalışamadığımız için az ve verimsiz üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.







