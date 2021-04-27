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Ekonomi İBB 541 itfaiye eri alacak
BASIN İLAN

İBB 541 itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 541 itfaiye eri alacağını duyurdu. Belediye alımların, 25 Mayıs ila 1 Haziran arasında olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB 541 itfaiye eri alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 - 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

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