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Ekonomi İbn Haldun Üniversitesi akademisyen alınacak
BASIN İLAN

İbn Haldun Üniversitesi akademisyen alınacak

İbn Haldun Üniversitesi, akademisyen alınacağını duyurdu. Üniversite, alımın 26 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını belirtirken son başvuru tarihinin ise 10 Mayıs'ta olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbn Haldun Üniversitesi akademisyen alınacak
İbn Haldun Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitenin web sayfasından https://www.ibn.haldun.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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