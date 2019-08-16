İç fındık ihracatında rekor beklentisi

İhracatçılar, dünya fındık üretimi ve ihracatının önemli kısmını elinde bulunduran Türkiye’nin yeni ihracat sezonunda 300 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç etmesini bekliyor. Rekoltenin iyi olduğu üründe 17 liralık alım fiyatı da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 31 Ağustos’ta sona erecek 2018-2019 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 275 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İlyas Edip Sevinç

YENİ SEZONDA İHRACAT REKORU GELEBİLİR

2019-2020 fındık ihracatı sezonunun 1 Eylül’de başlayacağını belirten Sevinç, güzel bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı. Yeni sezonda rekor düzeyde iç fındık ihracatı beklediklerini vurgulayan Sevinç, “Rekolte bu sene oldukça yüksek. Bunu, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi verilerinden de görebiliriz. Bu yıl fındık ihracatından beklentimiz, en yüksek ihracatın yapıldığı 2012-2013 sezonundaki 301 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkılması yönünde” dedi.

REKOLTENİN FAZLA OLMASI KORKUTMAMALI

Sevinç, bu konuda bütün ihracatçıların elinden geleni yapacağına inandığını dile getirerek, “Fındık rekoltesinin fazla olması kimseyi korkutmamalı. Biz ülke olarak daha fazla fındık üretmek için daha da gayret etmeliyiz. Üretimde tekel olmak yetmez. Satışta da oranı artırmak zorundayız. Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır” diye konuştu.

Türkiye’de fındık rekoltesinin gelecek sezonda yüksek çıkması için şimdiden tüm paydaşların çalışmalara başlaması gerektiğinin altını çizen Sevinç, şunları kaydetti: “Bu konuda üreticiye ne yapması gerektiği ayrıntılı şekilde anlatılmalı. Bahçelerin bakımının nasıl yapılması gerektiği öğretilmeli, ilaçlama, besleme ve budama modelleri konusunda eğitim verilmeli. Tüm bunları vakit kaybetmeden yapmalıyız.”

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İYİ KURUTUP KORUYUN

Geçmiş yıllarda fındıkta yaşanan bozulmalar nedeniyle ihracatta sorun yaşandığını da hazırlatan İlyas Edip Sevinç, “Benzer durumların yaşanmaması için tüm üreticilere ürünü yeterince kurutup, sağlıklı depolarda muhafaza etmelerini öneriyoruz” dedi. Bu sezon iyi olan fındık randımanını korumak için üreticilerin gerekli hassasiyeti göstereceğini inandığını belirten Sevinç, “Fındık ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinin başında geliyor. Böylesine kıymetli bir ürünü korumak için herkesten hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl en iyi rekolte Türkiye’de

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındığın daha önceki yıllarda en çok Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Özellikle İtalya’ya gerçekleştirilen fındık ihracatının yeni sezonda daha da artacağının altını çizen Sevinç, şu değerlendirmede bulundu: Bu sezon İtalya’da fındık rekoltesi çok düşük kaldı. O ülkede rekoltenin düşük kalması, Türkiye’nin ihracatını ve pazar payını çok artıracaktır. Aynı şekilde Azerbaycan ve Gürcistan’da da beklenen rekolte olmadı. Bütün bu gelişmeler Türk fındığının daha fazla ihraç edileceği anlamına gelmektedir.”

Çin pazarı sevinci

Sevinç, son yıllarda Çin pazarında yaşanan gelişmelerin de yüz güldürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu pazarımız hızla büyüyor. Bu sezon Çin’e yapılan ihracatın 8-9 bin ton civarında kapanmasını bekliyoruz. Bu rakamın yeni sezonda 10-15 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Çin pazarındaki gelişmeler sevindiriyor. Çin’i, yakın gelecekte Türkiye’nin fındık ihracatındaki yıldızlarından biri olarak görüyoruz. 30-40 yıllık rüya yavaş yavaş gerçekleşiyor.”



